İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4372
  • EURO
    53,3051
  • ALTIN
    6859.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Grönland adımı: Konsolosluk için harekete geçildi
Dünya

ABD'den Grönland adımı: Konsolosluk için harekete geçildi

ABD, 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle 'ele geçirme' söylemlerinde bulunduğu Grönland'daki konsolosluk binasını, başkent Nuuk'un merkezine taşıma kararı aldı.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 12:46 - Güncelleme:
ABD'den Grönland adımı: Konsolosluk için harekete geçildi
ABONE OL


Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, başkent Nuuk'un sahil kesiminde kırmızı, küçük, ahşap ve müstakil olan konsolosluk binasının merkezi bir konumda, modern ve çok katlı bir yere taşınacağını belirtti.

Konsolosluğun 21 Mayıs'ta yapılması planlanan açılışına ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Kenneth Howery ve ABD'nin Grönland Özel Temsilcisi Jeff Landry'nin de katılacağı ifade edildi.

Howery, yaptığı yazılı açıklamada, Grönland'ı ziyaret etme konusunda sabırsızlandığını belirtti.

Grönland Dışişleri Bakanı Mute Egede de DR'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin konsolosluk binasını büyütme kararının Grönland halkında "güvensizlik" uyandırabileceğini ifade ederek, halka sakin kalmaları çağrısında bulundu.

ABD heyetinin karşılanmasında teyakkuzda olacaklarını belirten Egede, "Hangi gündemle geldiklerini netleştirmemiz gerekiyor. Bizimle ne hakkında konuşmak istiyorlar?" ifadelerini kullandı.

DR ayrıca, ABD heyetinin katılımıyla Grönland'ın başkenti Nuuk'ta 18-21 Mayıs'ta "Grönland'ın geleceği" konulu konferans düzenleneceğini aktardı.

ABD heyetinin Grönland'a yapacağı ziyaretin, ayrıca Danimarka'da hükümet kurma görüşmelerinin yapıldığı bir döneme denk geldiği belirtilerek, bu nedenle konferansa Danimarka'dan üst düzey bir katılımın beklenmediği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.