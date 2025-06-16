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Dünya

ABD'den ''Hamaney'' iddiası! İsrail'in planını Trump veto etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast düzenlemesini önlediği öne sürüldü.

AA16 Haziran 2025 Pazartesi 08:10 - Güncelleme:
ABD'den ''Hamaney'' iddiası! İsrail'in planını Trump veto etti
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Axios'tan Barak Ravid, X hesabından yaptığı paylaşımda, "bir ABD'li yetkilinin kendisine İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü saldırılarda Hamaney'i öldürme fırsatı doğduğunu söylediğini" aktardı.

Ravid'e konuşan ABD'li yetkili, "ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in İran lideri Hamaney'e suikast yapma ihtimaline açık şekilde karşı çıktığını" iddia etti.

Adı açıklanmayan ABD'li yetkili, "İranlılar bir ABD'liyi öldürmedi ve siyasi liderlerin öldürülmesi masada bile olmamalı" ifadelerini kullandı.

- ABD MEDYASINDA DA İDDİA GÜNDEME GELDİ

ABD'de ismi açıklanmamak kaydıyla AP'ye konuşan yetkililer de İsraillilerin, son günlerde Hamaney'i öldürmek için güvenilir plan geliştirdiklerini Trump yönetimine bildirdiklerini ancak Trump'ın bu plana karşı olduğunu İsrailli yetkililere açıkça aktardığını belirtti.

Trump yönetiminin, İsrail'in İran'ın nükleer programını etkisiz hale getirmeyi amaçlayan saldırılarının daha da geniş çaplı bir çatışmaya dönüşmesini engellemek için uğraştığı, Hamaney'i öldürme planını, mevcut çatışmayı alevlendirecek ve bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir hareket olarak gördüğü ifade edildi.

CBS'e konuşan ABD'li yetkililer de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamaney'e suikast düzenlenmesi için fırsat doğduğunu söylediği ancak Trump'ın bunun "iyi bir fikir" olmadığını belirterek reddettiğini yazdı.

Netanyahu, Fox News'e verdiği röportajda, Hamaney'e suikasta Trump'ın izin vermediği iddiası konusunu "Bir sürü yanlış haber var, bunlara girmeyeceğim." diyerek geçiştirmişti.

- ⁠⁠⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 128 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 14 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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