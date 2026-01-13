İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ocak 2026 Salı / 25 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1657
  • EURO
    50,3927
  • ALTIN
    6381.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD'den Hamaney'e cevap: Dronlara dikkat edin!

ABD'li Senatör Lindsey Graham, İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ülkesindeki rejim yanlısı gösterileri ABD'ye uyarı olarak nitelendirmesine tepki göstererek, 'Dronlara dikkat edin' uyarısında bulundu.

IHA13 Ocak 2026 Salı 07:01 - Güncelleme:
ABD'den Hamaney'e cevap: Dronlara dikkat edin!
ABONE OL

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ülkesindeki rejim karşıtı protestolara tepki olarak düzenlenen rejim yanlısı gösterileri "Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarı" olarak nitelendirmesine ABD cephesinden yanıt geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Hamaney'in açıklamalarını alıntılayarak, "Ayetullah'a (Hamaney) sesleniyorum. Eskisi kadar çok konuşmuyoruz. Sizi gücendirdim mi?" diye sordu. İran'daki rejim karşıtı protestoların şiddetlenmesi halinde Hamaney'in Rusya'ya kaçacağına dair iddialara atıfta bulunan Graham, "Amerikan politikacılarına yaptığınız son uyarıya gelince, Moskova'nın bir kış harikalar diyarı olduğunu duydum" dedi. Graham, ABD'nin İran'a yapabileceği olası bir saldırıyı ima ederek, "Dronlara dikkat edin" uyarısında bulundu.

Lindsey Graham

"PROVOKATİF BİR AÇIKLAMA"

Bir diğer paylaşımında İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin "Trump çok konuşuyor, onu ciddiye almayın" dediği röportajı alıntılayan Graham, "İran'ın sözde ulusal güvenlik şefinden ABD Başkanı Donald Trump hakkında oldukça provokatif bir açıklama geldi" değerlendirmesinde bulundu. Graham, Trump'ı küçük düşürücü açıklamalar yapanların bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı uyarısını yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.