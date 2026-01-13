ABD'den Hamaney'e cevap: Dronlara dikkat edin!

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in ülkesindeki rejim karşıtı protestolara tepki olarak düzenlenen rejim yanlısı gösterileri "Amerikalı politikacılara aldatmacalarını durdurmaları ve hain paralı askerlere güvenmemeleri için bir uyarı" olarak nitelendirmesine ABD cephesinden yanıt geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile bilinen ABD'li Senatör Lindsey Graham, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Hamaney'in açıklamalarını alıntılayarak, "Ayetullah'a (Hamaney) sesleniyorum. Eskisi kadar çok konuşmuyoruz. Sizi gücendirdim mi?" diye sordu. İran'daki rejim karşıtı protestoların şiddetlenmesi halinde Hamaney'in Rusya'ya kaçacağına dair iddialara atıfta bulunan Graham, "Amerikan politikacılarına yaptığınız son uyarıya gelince, Moskova'nın bir kış harikalar diyarı olduğunu duydum" dedi. Graham, ABD'nin İran'a yapabileceği olası bir saldırıyı ima ederek, "Dronlara dikkat edin" uyarısında bulundu.

"PROVOKATİF BİR AÇIKLAMA"

Bir diğer paylaşımında İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin "Trump çok konuşuyor, onu ciddiye almayın" dediği röportajı alıntılayan Graham, "İran'ın sözde ulusal güvenlik şefinden ABD Başkanı Donald Trump hakkında oldukça provokatif bir açıklama geldi" değerlendirmesinde bulundu. Graham, Trump'ı küçük düşürücü açıklamalar yapanların bunun sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağı uyarısını yaptı.