ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan'a giderken ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'in Hamas ile yaptığı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamas ile yapılan görüşmenin amacının rehinelerin serbest kalmasını sağlamak olduğunu vurgulayan Rubio, "Bu, hedefi rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak olan özel temsilcimizin, rehineler üzerinde kontrolü olan biriyle doğrudan konuşma fırsatı bulduğu ve bunu yapması için izin aldığı ve teşvik edildiği tek seferlik bir durumdu. O da bunu yaptı" ifadelerini kullandı.

Boehler'in Hamas ile yaptığı görüşme konusunda "Şimdilik sonuç vermedi" diyen Rubio, "Bu, denemesinin yanlış olduğu anlamına gelmiyor" şeklinde konuştu.

"BİRİNCİL ARACIMIZ STEVE WİTKOFF"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a atıfta bulunan Rubio, "Bu cephede müzakereler konusunda birincil aracımız Bay Witkoff ve Katar aracılığıyla yaptığı çalışma" ifadelerini kullandı. Witkoff'un Katar'a gittiğini hatırlatan Rubio, "Umarım bu görüşmeler meyvesini verir ve tüm rehineler serbest bırakılır" dedi.

RUBİO, HAMAS'I SUÇLADI

Rubio, İsrail'in Gazze'ye elektrik arzını kesmesi ile ilgili bir soruya da yanıt verdi. "Hamas'ın müzakereler konusunda ciddi olmadığını hissediyorum. Hala rehineleri ve cesetleri korkunç koşullarda tutuyorlar. Aşırı derecede orantısız takaslarda ısrar ediyorlar" diyen Rubio, bu nedenle İsrail'in Hamas'ı karar vermeye zorlamak için kendi çıkarlarına olan şeyleri yaptığını ifade etti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabahın erken saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Umm Safa beldesine düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 3 aracı ateşe verdiği bildirildi.

07.16 Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmesini "en güçlü şeklide" kınadı.

04.35 Columbia Üniversitesi'nde Filistin yanlısı protestolara öncülük eden öğrenci aktivist Mahmoud Khalil'in, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından gözaltına alınması binlerce öğrenci tarafından protesto edildi.

03.46 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.

03.21 İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda 3 Filistinli yaralandı, göz yaşartıcı gaz sebebiyle çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

02.56 ABD'de bir yargıç, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden ve tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in "sınır dışı" edilmesine geçici engel kararı koydu.

02.53 ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin rehine işlerinden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'in Hamas ile görüşmesinin "tek seferlik bir durum" olduğunu ve "şimdilik sonuç vermediğini" söyledi.

02.00 İsrail hapishanelerinden serbest kalan yüzlerce Filistinlinin maruz kaldığı şiddetli darp sebebiyle kaburga kemiklerinde kırıkların tespit edildiği bildirildi.

01.41 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Columbia Üniversitesi'ndeki Gazze gösterilerine öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil'in tutuklanmasının ardından "ifade özgürlüğünün" önemini vurguladı.

00.53 İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti.

00.02 İsrail'in Hamas ile Gazze'de ateşkes müzakerelerini yürütmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gönderdiği müzakere heyetinin, "kalıcı ateşkesi görüşme" yetkisinin olmadığı bildirildi.