ABD'den Hamas'a ateşkes teklifi

Hamas'tan yapılan açıklamada, "(Katar ve Mısır) Arabulucular aracılığıyla ABD tarafından ateşkes anlaşmasına varılması yönünde bazı fikirler aldık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların durdurulması için gösterilen çabalara katkı sağlayacak "her türlü adımın memnuniyetle karşılandığı" vurgulandı.

Hamas'ın, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüşmek üzere bir an önce müzakere masasına oturmaya hazır olduğuna dikkati çekilen açıklamada, bunun karşılığında "savaşın sona erdiğinin açık bir şekilde duyurulması, İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'yi yönetmek üzere bağımsız Filistinlilerden oluşan ve derhal göreve başlayacak bir komitenin kurulması gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, ayrıca İsrail'in varılacak anlaşmaya açıkça bağlı kalmasının ve önceki tecrübelerin tekrarlanmamasının garanti edilmesi gerekliliği vurgulandı.

Hamas'ın 18 Ağustos'ta arabulucular tarafından iletilen ve ABD'nin önerisine dayanan ateşkes teklifini kabul ettiği ancak İsrail'in öneriye yanıt vermediği hatırlatıldı.

ABD tarafından alınan fikirlere işaret edilen açıklamada, "Bu fikirlerin halkımızın ihtiyaçlarına cevap veren kapsamlı bir anlaşmaya dönüşmesi için arabulucularla sürekli temas halindeyiz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkese ilişkin, "İsrailliler şartlarımı kabul etti, Hamas'ın da kabul etme zamanı geldi." demişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde "önceki tekliflere kıyasla temel değişiklikler içeren Trump'ın yeni teklifinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi karşılığında sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslim edilmesi, Gazze kentinin işgalini amaçlayan 'Gideon'un Savaş Arabaları 2' operasyonunun sona erdirilmesi ve Trump liderliğinde bir müzakere sürecinin derhal başlatılması" gibi şartlar içerdiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kapsamlı ateşkes anlaşması için Washington'un yeni teklifini Hamas'a İsrailli aktivist Gershon Baskin iletmişti.

İsrailli aktivist Baskin, Filistinli direniş gruplarının 2006'da esir aldığı İsrailli asker Gilad Şalit'in serbest bırakılması için yürütülen müzakerelerde Hamas ile Tel Aviv arasında arabuluculuk yapmıştı.