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Dünya

ABD'den Hindistan kısıtlaması

Beyaz Saray, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 4 Mayıs'tan itibaren Hindistan'dan ABD'ye seyahatlere kısıtlama getirildiğini açıkladı.

AA30 Nisan 2021 Cuma 21:35 - Güncelleme: 30 Nisan 2021 Cuma 21:47
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Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin tavsiyesi üzerine, Biden yönetimi Hindistan'dan seyahatleri acil şekilde kısıtlayacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu politikanın "sıra dışı şekilde yüksek Kovid-19 vakaları" ve Hindistan'daki varyantlar ışığında uygulanacağını belirten Psaki, kısıtlamanın 4 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

ABD yönetimi dün de Hindistan'a seyahat uyarı seviyesini en üst düzeye çıkarırken, ABD vatandaşlarına bu ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

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