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Dünya

ABD'den Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklama

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin ülkesini 'ilgilendirmediğini' söyledi.

AA9 Mayıs 2025 Cuma 09:11 - Güncelleme:
ABD'den Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklama
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Vance, Fox News kanalında katıldığı programda, Hindistan-Pakistan gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gerginliğin bir an önce azalmasını istediklerini ancak bu ülkeleri "kontrol edemeyeceklerini" dile getiren Vance, bu gerilimin "ABD'yi ilgilendirmediğini" ve bu duruma karışmayacaklarını belirtti.

Vance, ABD'nin her iki tarafı da silah bırakmaya zorlayamayacağını savunarak, bu gerilimden endişe duyduklarını ve diplomatik yollarla konuyu takip edeceklerini kaydetti.

JD Vance, iki ülke arasındaki gerilimin, "daha geniş bir bölgesel savaşa ya da nükleer çatışmaya dönüşmemesini" umduklarını ifade etti.

- HİNDİSTAN'IN PAKİSTAN'A SALDIRISI

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 31 kişinin hayatını kaybettiğini ve 57 kişinin yaralandığını duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağı düşürdüğünü açıklarken, Yeni Delhi yönetimi ise bunu teyit etmedi.

Ayrıca, Pakistan ordusu, 8 Mayıs'ta Hindistan'a ait 25 "Harop" SİHA'sının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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