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Dünya

ABD'den Hindistan'a Kovid-19 yardım kararı

ABD Başkanı Joe Biden, Hindistan'a Kovid-19 yardımı yapacaklarını açıkladı.

AA25 Nisan 2021 Pazar 23:43 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 23:43
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Sosyal medya hesabından Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın paylaşımını alıntılayan Biden, "Tıpkı hastanelerimiz salgının erken aşamalarında zor durumda kaldığında Hindistan ABD'ye yardım gönderdiği gibi biz de Hindistan'a ihtiyaç anında yardım etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı."

Sullivan ise paylaşımında Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamasını paylaşarak, mevkidaşı ile yakın temas halinde olacakları konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

İki Ulusal Güvenlik Danışmanı telefon görüşmesinde Hindistan'da artan Kovid-19 vaka sayılını ele almış ve ABD'nin yardımını görüşmüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, ABD'nin Hindistan'a "Covishield" aşısı için hammadde, Kovid-19 hastalarının tedavilerinde terapi ilaçları ve sağlık çalışanları için koruma malzemeleri sağlanması için kaynakların belirlendiği ifade edilmişti.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada ABD bulunurken, 16 milyon 960 bini aşkın vakayla Hindistan ikinci sırada yer alıyor.

Günlük Kovid-19 vaka sayıları hızla artan ve en çok vaka görülen ikinci ülke Hindistan'da ise ölü sayısı 192 bini aşmış durumda.

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