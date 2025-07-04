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Dünya

ABD'den Hizbullah ile bağlantılı kişilere yaptırım

ABD yönetimi, Hizbullah'ın kontrolünde olduğu belirtilen finans şirketi Al-Qard al-Hassan (AQAH) ile bağlantılı yedi üst düzey yetkili ve bir kuruluşu yaptırım listesine aldı.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 10:53 - Güncelleme:
ABD'den Hizbullah ile bağlantılı kişilere yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, 2007'de yaptırım listesine alınan AQAH'ın, Hizbullah tarafından finansal faaliyetlerini yönetmek ve uluslararası finans sistemine erişimi sağlamak için kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC) Hizbullah ve finans şirketi AQAH ile bağlantılı 7 kişi ve bir kuruluşun yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

AQAH'ın üst düzey yönetiminde görev aldığı belirtilen 7 yetkilinin Hizbullah'ın yaptırımlardan kaçınmasını kolaylaştırdığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin AQAH'ın "gölge" hesaplar üzerinden milyonlarca dolarlık işlem yapmasını sağladığı aktarıldı.

Yaptırım listesine eklenen kişilerin isimleri "Nehme Ahmad Jamil, Issa Hussein Kassir, Samer Hasan Fawaz, Imad Mohamad Bezz, Ali Mohamad Karnib, Ali Ahmad Krisht ve Mohammed Suleiman Badir" olarak açıklanırken listeye eklenen kuruluşun "Tashilat SARL" olduğu belirtildi.

- İRAN BAĞLANTILI YAPTIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan başka bir açıklamada, Iraklı iş adamı Salim Ahmed Said tarafından yönetilen ve "Irak petrolü gibi gösterilen veya Irak petrolü ile karıştırılmış İran petrolü kaçakçılığından kazanç sağlayan" şirketlerin de yaptırım listesine alındığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, İran petrolünün "gizli sevkiyatını" yapan birkaç gemiye de yaptırım uygulandığı kaydedildi.

  • Hizbullah kontrolü
  • Finans şirketi AQAH
  • Yaptırım listesi

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