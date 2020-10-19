19 Ekim 2020 Pazartesi 19:56 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 20:03

13 yıldır Guantanamo'da tutulan Esedullah Harun Gül'ün annesi oğlunun serbest bırakılacağı günü bekliyor.

Seher Bibi, oğlu Esedullah 2006 yılında ABD güçlerince alıkonulduğu günden bu yana büyük bir ümitle oğlunun serbest bırakılmasını bekliyor.

"Oğlumun hala Guantanamo'da tutulmasına artık kimse aldırmıyor. Diğer mahkumların hepsi bırakıldı ama oğlum hala orada mahzun şekilde bekliyor. Artık sabrım kalmadı. Aklımı yitireceğim."

Oğlunun, dünyanın en kötü cezaevleri arasında yer alan Guantanamo'dan serbest bırakılmasını bekleyen yaşlı Afgan kadının ifadeleri, Esedullah'ı bir kez daha gündeme getirdi.

Esedullah Harun Gül kimdir?

2007 yılında Afganistan'ın doğusunda bir gece baskınında alıkonulan, El Kaide ve Hizbi İslami ile bağlantılı olduğu iddia edilen ancak 2007 yılından beri resmi bir suçlama yahut yargılama olmaksızın mahkum olarak tutulan Esedullah, ABD'nin insan hakları ihlallerinin en bariz örnekleri arasında.

Mepanews'in haberine göre Guantanamo'nun Afgan mahkumu, işkenceler ve kötü muamele ile anılan cezaevinde, hukuksuz şekilde, hiçbir suçlama ile karşı karşıya kalmadan tutulan Müslüman mahkumlardan biri.

Açlık grevinde

Kendisine yönelik kötü muameleyi protesto etmek, hakkında herhangi bir suçlama olmadan Guantanamo'da tutulmasına karşı çıkmak ve serbest bırakılmak amacıyla Harun Gül, Temmuz ayında açlık grevine girdi.

Afganistan'da yaşayan ailesi, Esedullah'ın hayatından endişe ettiklerini, sivil toplum kuruşlarının bir an önce serbest kalması için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Esedullah'ın kısa sürede 9 kilo kaybettiği belirtiliyor

Halihazırda Guantanamo'da iki Afgan vatandaşı bulunuyor.

Guantanamo'da mahkumlar daha önce de birçok kere işkence ve kötü muamelelere karşı açlık grevine gitmiş, ABD mahkumları zorla besleme yoluyla grevi sona erdirmişti.

Guantanamo Cezaevi, 21'inci yüzyılda en büyük insan hakları ihlallerinin yaşandığı merkezlerin arasında yer alıyor.