  • ABD'den Hürmüz adımı: Mayın temizliğine başladı
Dünya

ABD'den Hürmüz adımı: Mayın temizliğine başladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladığını duyurdu.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 21:42
ABD ile İran arasında doğrudan görüşmeler sürerken ABD ordusu, Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme görevine başladıklarını duyurdu.

ABD ordusundan yapılan açıklamada, "CENTCOM güçleri, 11 Nisan'da iki ABD Donanması destroyerinin düzenlediği operasyonla Hürmüz Boğazı'nda mayın temizleme çalışmalarına yönelik hazırlıklara başladı." denildi.

Açıklamada, bu kapsamda USS Frank E. Peterson ve USS Michael Murphy adlı iki fırkateynin, mayınların boğazdan tamamen temizlenmesini sağlamak amacıyla yürütülen geniş kapsamlı bir görevin parçası olarak Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ve Arap Körfezi'nde operasyonlar düzenlediği kaydedildi.

  • iran
  • hürmzü boğazı
  • centcom
  • mayın

