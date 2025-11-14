ABD'den “Hürmüz” iddiası: İran Talara'ya el koydu

İsminin açıklanmaması şartıyla konuşan yetkili, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine el koyduğunu ve gemiyi İran karasularına yönlendirdiğini belirtti.

Yetkili ayrıca, İran'ın Talara adlı gemiyi Birleşik Arap Emirlikleri'nden Singapur'a doğru seyahat ederken durdurduğunu ifade etti.

Associated Press (AP) tarafından analiz edilen uçuş izleme verilerine göre, ABD donanmasına ait bir MQ-4C Triton insansız hava aracı (İHA), Talara'nın bulunduğu bölgenin üzerinde dolaşarak olayı gözlemledi.

İngiliz ordusunun Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi, olayı ayrı bir açıklamada doğrulayarak olası bir "devlet faaliyeti"nin Talara'yı İran karasularına girmeye zorladığını kaydetti.