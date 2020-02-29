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Dünya

ABD'den İdlib konusunda ''Türkiye'ye destek'' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki son durumla ilgili olarak Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini açıkladı.

29 Şubat 2020 Cumartesi00:43 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 00:43

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD ve Türkiye arasındaki istihbarat ve askeri ekipman paylaşım kanallarının açık olduğunu belirten yetkili, İdlib'de Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini ifade etti.

Öte yandan İdlib'de düzenlenen saldırılarda rejim ve Rusya arasında yakın iş birliği olduğunu ifade eden bakanlık yetkilisi, rejiminin bölgeye düzenlediği hava saldırılarını Rusya'nın desteği veya onayı olmadan yapabilmesinin mümkün olmadığını savundu.

Diğer yandan yetkili, Türkiye'nin NATO anlaşmasının 5. maddesine ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadığını sözlerine ekledi.

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