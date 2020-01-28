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Dünya

ABD'den İdlib'deki saldırılar dolayısıyla Rusya, İran ve Esed rejimine kınama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib halkı ve batı Halep bölgesine yönelik Rusya, İran, Hizbullah ve Beşşar Esed rejiminin geniş çaplı saldırılarının bölgede ateşkesin sağlanmasını engellediğini belirterek, 'Acil ateşkes ve saldırılardan etkilenen bölgelere insani yardımların ulaştırılması için giriş izni verilmesi çağrısında bulunuyoruz.' ifadesini kullandı.

AA28.01.2020  07:26 - Güncelleme: 28.01.2020  07:26

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de devam eden saldırılar dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Pompeo, açıklamasında, "ABD, İdlib halkı ve batı Halep bölgesine Rusya, İran, Hizbullah ve Esed rejiminin düzenlediği geniş çaplı saldırıları büyük bir endişeyle takip ediyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu unsurların bölgede ayrım gözetmeksizin hava bombardımanları düzenlediğinin bildirildiğine dikkat çeken Pompeo, on binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Pompeo, "Rusya, İran, Hizbullah ve Esed rejiminin istikrarsızlaştırıcı eylemleri, Suriye'nin kuzeyinde bir ateşkesin sağlanmasını ve BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararında çağrısı yapılan yüz binlerce kişinin bu bölgedeki evlerine dönmesini doğrudan engellemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Esed rejimine karşı her türlü diplomatik ve ekonomik adımı atmaya hazır olduklarını vurgulayan Pompeo, "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki insanlara karşı yapılan bu kabul edilemez saldırıları kınamaktadır. Acil ateşkes ve saldırılardan etkilenen bölgelere insani yardımların ulaştırılması için giriş izni verilmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

- ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor.

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.

Rusya'nın, Türkiye ile 17 Eylül 2018'de vardığı Soçi mutabakatından bir süre sonra da saldırılar devam etti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni hedef alan Rusya, rejim ve İran destekli teröristler, yalnızca 2019 başından bu yana Türkiye sınırı yakınlarına yaklaşık 1 milyon 300 bin sivilin göç etmesine sebep oldu. Bombardımanlarda, 1600'den fazla sivil can verdi.

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