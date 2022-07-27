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Dünya

ABD'den iki yüzlü açıklama! Bakan Soylu: Hiç samimi değil

Geçtiğimiz günlerde MİT'in nokta atışı operasyonu ile öldürülen terör örgütü SDG'nin sözde komutanı Salva Yusuk için taziye mesajı yayınlayan ABD'den hiçte samimi olmayan iki yüzlü bir açıklama geldi. ABD'nin Türkiye büyükelçiliği 3 gün önce terör örgütü PKK'nın hain saldırı sonucu şehit olan, 1 asker ve 4 korucu için samimi gelmeyen bir taziye yayınladı. Konuya ilişkin Bakan Soylu ise, 'Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır.' ifadeleri kullandı.

DHA27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:20 - Güncelleme:
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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 3 gün önce terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 1 asker, 3 korucu için hiçte samimi olmayan iki yüzlü bir açıklama geldi. Elçilikten yapılan açıklamada "Terörle mücadelede hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Kıta ötesinden gelip terör örgütleri PKK/YPG ve SGD gibi birçok grubu finanse eden ABD, hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize taziye mesajı yayınlandı. ABD'nin bu tutumu ise iki yüzlü bir politika sergilendi şeklinde yorumladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kaydedildi.

BAKAN SOYLU: HİÇ SAMİMİ DEĞİL

ABD'nin iki yüzlü açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman soylu ie sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakan Soylu, açıklamasında, "Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil..." ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SGD İÇİN TAZİYE YAYINLAMIŞLARDI

ABD Merkez Komutanlığı geçtiğimiz hafta, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarından biri olan SDG'nin üst düzey teröristlerinden Salva Yusuk ve beraberindeki iki kadın teröristi öldürmesinin ardından söz konusu teröristler için taziye mesajı yayınlanmıştı.

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