ABD'den iki yüzlü açıklama! Bakan Soylu: Hiç samimi değil

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden 3 gün önce terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu şehit olan 1 asker, 3 korucu için hiçte samimi olmayan iki yüzlü bir açıklama geldi. Elçilikten yapılan açıklamada "Terörle mücadelede hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Kıta ötesinden gelip terör örgütleri PKK/YPG ve SGD gibi birçok grubu finanse eden ABD, hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimize taziye mesajı yayınlandı. ABD'nin bu tutumu ise iki yüzlü bir politika sergilendi şeklinde yorumladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "ABD Büyükelçiliği olarak, son dönemde terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri kaydedildi.

BAKAN SOYLU: HİÇ SAMİMİ DEĞİL

ABD'nin iki yüzlü açıklamasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman soylu ie sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakan Soylu, açıklamasında, "Hiç samimi değil. PKK yöneticisine resmî ağıt yakan ABD resmî makamlarının, Şehit olan kahramanlarımıza yönelik taziyesi, terör örgütüyle sinsice eşit kılma çabasıdır. Hiç samimi değil..." ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SGD İÇİN TAZİYE YAYINLAMIŞLARDI



ABD Merkez Komutanlığı geçtiğimiz hafta, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantılarından biri olan SDG'nin üst düzey teröristlerinden Salva Yusuk ve beraberindeki iki kadın teröristi öldürmesinin ardından söz konusu teröristler için taziye mesajı yayınlanmıştı.