12 Temmuz 2020 Pazar 10:53 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 10:58

ABD Merkez Kuvvetleri (Centcom) Komutanı General Kenneth Franklin 'Frank' McKenzie, önceki gün terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin siyasi paravanı olarak kullanılan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sorumlusu Ferhad Abdi Şahin (Mazlum Abdi) ile bir araya geldi. Merkezi ABD'de olan Al-Monitor yayın organının haberine göre Abdi, görüşmenin gerçekleştiğini 'Mazlum Kobane' adını kullandığı Twitter hesabından duyurdu. Ancak Centcom sözcülüğü, 'güvenlik gerekçesiyle' olayı ne doğruladı ne de yalanladı.

BÖLGEYE İKİNCİ ZİYARET

Hürriyet'in haberine göre; PKK saflarında 'Şahin Cilo' kod adıyla da bilinen Abdi paylaşımında, McKenzie ile terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele ile bölgede 'barışa ulaşmayı' ele aldıklarını kaydetti.General Frank McKenzie, öncesinde Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ile ABD'nin Irak'taki askeri varlığının geleceğini görüşmüştü. Al-Monitor'e göre geçen yıl Centcom'un başına geçtikten bu yana McKenzie, ikinci kez terör örgütü YPG'nin en büyük bileşenini oluşturduğu SDG'nin işgali altındaki bölgeyi ziyaret etmiş oldu.

UZLAŞTIRMA ÇABASI

Al-Monitor'e göre Amerikalı yetkililer, YPG'nin siyasi kanadı PYD ile Barzani yönetimine yakın Kürt Ulusal Konseyi arasında bir yakınlaşma için çaba sarf ediyor. ABD'liler böyle bir yakınlaşmanın YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki etkisini zayıflatarak, Türkiye'nin de endişelerini azaltabileceğini iddia ediyor.