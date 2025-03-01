ABD'den İngiltere ve Yunan ile kritik görüşme

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Yerapetritis'in görüşmesinde ABD ve Yunanistan'ın ortaklığının stratejik önemi bir kez daha teyit edildi.

Yunanistan'ın değerli bir NATO müttefiki olduğu kaydedilirken ülkenin bölgesel istikrar için "kritik önem" taşıdığı vurgulandı.

Görüşmede yasa dışı göçle mücadelenin değerlendirildiği aktarılırken Rubio'nun Yunanistan'ın 2025-2026 döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde yer almasını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Bakanların ayrıca, iki ülke arasında gelecekte yapılacak işbirliği olanaklarını da ele aldığı kaydedildi.

Rubio'nun İngiliz mevkidaşıyla görüşmesinde ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılmasının gerekliliğinin konuşulduğu vurgulandı.

İki tarafın da konuya ilişkin savunma ve güvenlik çabalarında Avrupa'nın yük paylaşımının önemini vurguladığı belirtilirken ikilinin, ABD-İngiltere ticari ilişkilerini geliştirmenin yollarını değerlendirdikleri ve Orta Doğu ile Afrika'nın bazı bölgelerinde barışı sağlama ihtiyacını konuştukları aktarıldı.