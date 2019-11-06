Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından yayımlanan yazılı açıklamada, "Yaşanan gelişmelerin tüm dünya tarafından takip edildiği Irak'ta artık siyasi liderler ile hükümetin, reform talebinde bulunan vatandaşlarına ivedi ve ciddi bir şekilde kulak vermesi gerekiyor. Kendi halkının iradesine baskı uygulayan bir Irak'ın geleceği olamaz." denildi.

"Iraklılar, kendi vatanlarının geleceği için verecekleri kararlarda özgür olmalılar." ifadesine yer verilen açıklama, silahsız göstericilere yönelik öldürme ve kaçırma olayları ile ifade özgürlüğüne ilişkin tehditlerin üzüntü verici olduğu kaydedildi.

- IRAK'TAKİ KANLI GÖSTERİLER

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin yaralandığını duyurmuştu.