ABD'den Irak kararı: Tüm işlemleri askıya aldı

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada,"Mevcut güvenlik ortamında, ABD vatandaşlarına daha dikkatli ve temkinli olmalarını, hareketlerini sınırlandırmalarını ve gerektiğinde bulundukları yerde kalmaya hazır olmalarını tavsiye ediyoruz. Irak hava sahasında füze, insansız hava aracı (İHA) veya roket mermilerinin bulunduğuna dair raporlar gelmektedir. Güvenlik ortamı halen karmaşık olup hızla değişebilir durumdadır." ifadeleri kullanıldı.



ABD'nin Irak'taki misyonuna, görevlerini bulundukları yerden yerine getirebilecek tüm personeline aksi bildirilene kadar bu şekilde çalışmaları talimatı verildiği aktarılarak, "ABD vatandaşlarına yönelik hizmet saatleri dahil olmak üzere konsolosluk işlemleri şu an için askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.



ABD Dışişleri Bakanlığının vatandaşlarına Irak'a seyahat etmemeleri yönündeki tavsiyesini yinelediği, ülkede bulunanların ise kişisel güvenlik planlarını gözden geçirmeleri ve durumun kötüleşmesi halinde bulundukları yerde kalma ya da Irak'tan ayrılma seçeneklerini değerlendirmeleri gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak hava sahası şu anda kapalıdır. Iraklı yetkililer hava sahasını kısa süreli bildirimle kapatabilir veya yeniden açabilir. Son dönemde Bağdat ve Erbil'e gidiş-dönüş uçuş programlarında değişiklikler yaşanmıştır ve bu değişikliklerin devam etmesi muhtemeldir. En güncel uçuş bilgileri için lütfen hava yolu şirketinizle iletişime geçiniz."



ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ile Erbil Başkonsolosluğunun açık kalmaya devam edeceği, ancak faaliyetlerin hayati operasyonlarla sınırlı tutulduğu bildirildi.

