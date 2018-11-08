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ABD Irak'ın İran'dan alacağı elektriğe muafiyet getirdi

İran'a yaptırım uygulayan ABD'nin Irak’a elektrik satışına muafiyet getirdiği belirtildi.

  • İHA
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ABD Dışişleri Bakanlığının İran özel temsilcisi Brian Hook yaptığı açıklamada, ülkesinin İran’a uyguladığı yaptırımlar kapsamında Irak’a elektrik satışına muafiyet getirdiğini belirterek, bu adımın amacının Irak’ın güneyindeki kentlerde elektrik akışını sağlamak olduğunu söyledi. Yetkili, Irak’ın birkaç yıl içerisinde İran’dan sağladığı doğalgaza alternatif bulması gerektiğinin altını çizdi.
 
Öte yandan, Fransız AFP ajansı bir Iraklı yetkiliye dayandırdığı haberde söz konusu muafiyetin bazı yükümlülükler karşılığında ve belli bir takvim çerçevesinde getirildiğini bildirdi.
 

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