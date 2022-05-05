ABD'den İran açıklaması: Başka bir senaryoya hazırlanıyoruz

Günlük basın brifinginde soruları yanıtlayan Price, İran ile dolaylı olarak Viyana'da devam eden ve ABD'nin 2018'de çekildiği İran nükleer programına yönelik Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) anlaşmasına dönüş müzakerelerine de değindi.

Price, "Gerçek şu ki, son aylarda Viyana'da P5+1 (BM beş daimi üyesi ve Almanya) bağlamında önemli ilerlemeler kaydettik, ancak elbette anlaşmayı tamamlayamadık ve tamamlayıp tamamlamayacağımız da kesin değil ve bu belirsizliğini koruyor." dedi.

Avrupalı müttefiklerle görüşmeleri sürdürdüklerine dikkat çeken Price, OKEP'e karşılıklı dönüşün belirsiz olmasından dolayı anlaşmanın olduğu ve olmadığı iki senaryoya da hazırlandıklarını söyledi.

Sözcü, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, OKEP'in olmadığı ve bizim için onun gereğini yerine getirecek başka taktiklere ve başka yaklaşımlara başvurmak zorunda kalacağımız bir senaryoya hazırlanıyoruz. Başkan Biden İran'a, OKEP olsun ya da olmasın, bir nükleer silah edinmesine asla ve asla izin verilmeyeceğini açıkça beyan etti." dedi.

ABD, eski Başkan Barack Obama döneminde 2015'te imzaladığı OKEP'ten eski başkan Donald Trump döneminde 2018'de ayrıldığını açıklamıştı.

ABD başkanlık koltuğuna 20 Ocak 2021'de oturan Joe Biden'ın ise ilk icraatlarından biri İran ile nükleer anlaşmaya dönüş için görüşmeleri dolaylı olarak başlatmak olmuştu.

Ancak taraflar henüz geri dönüş konusunda anlaşmaya varamadı.