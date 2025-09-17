İSTANBUL 27°C / 18°C
17 Eylül 2025 Çarşamba
  • ABD'den İran ordusunu finanse edenlere yaptırım
Dünya

ABD'den İran ordusunu finanse edenlere yaptırım

ABD yönetimi, Hong Kong ve BAE merkezli 10'dan fazla kişi ve kurumu İran ordusunu finanse etmekle suçlayarak yaptırım listesine dahil etti.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 10:02
ABD'den İran ordusunu finanse edenlere yaptırım
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, hedef alınan 10'dan fazla kişi ve kuruma, İran petrolü satışından elde edilen gelirler de dahil olmak üzere fon transferlerini koordine ederek İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü ile İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığına (MODAFL) katkıda bulunmaları sebebiyle yaptırım uygulanacağı bildirildi.

İran'ın "gölge bankacılık" ağlarının, yasa dışı mali aracılar eliyle uluslararası finans sistemini kötüye kullandığı belirtilen açıklamada, bu ağların yaptırımları aşmak için denizaşırı paravan şirketler ve kripto para üzerinden kara para akladığı ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı John Hurley, "İranlı kuruluşlar, yaptırımlardan kaçmak ve uluslararası finans sistemi üzerinden milyonlarca dolar aktarmak için gölge bankacılık ağlarına güveniyor." ifadesini kullandı.

Hurley, ABD'nin, "İran'ın silah programlarını ve Orta Doğu'daki yıkıcı faaliyetlerini finanse eden bu kritik mali akışları" kesmeye devam edeceğini vurguladı.

