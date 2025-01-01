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Dünya

ABD'den İran ve Rusya'ya yeni yaptırım kararı

ABD, İran ve Rusya ile bağlantılı grupları seçimlere müdahale etmeye çalışmakla suçlayarak yaptırım uyguladı.

DHA1 Ocak 2025 Çarşamba 09:37 - Güncelleme:
ABD'den İran ve Rusya'ya yeni yaptırım kararı
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ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'yı 2024 ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlayarak yaptırım uyguladığını açıkladı. Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı 'Bilişsel Tasarım Üretim Merkezi' ile Rusya merkezli 'Jeopolitik Uzmanlık Merkezi' ve başkanı Valery Korovin'in yaptırım listesine alındığı belirtildi. Yaptırım uygulanan grupların 2024 ABD Başkanlık Seçimlerine müdahil oldukları, seçim sürecini baltalamaya ve sosyo-politik gerilimi tetiklemeye çalıştıkları ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bradley Smith, "İran ve Rusya hükümetleri seçim süreçlerimizi ve kurumlarımızı hedef almış, hedefli dezenformasyon kampanyaları yoluyla ABD halkını bölmeye çalışmışlardır. ABD, demokrasimizi baltalamak isteyen düşmanlara karşı tetikte olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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