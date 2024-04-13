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Dünya

ABD'den İran'a çağrı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu'na ait Portekiz bandıralı “MSC Aries” adlı konteyner gemisine el koymasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, “Gemiyi derhal serbest bırakın” çağrısında bulundu.

IHA13 Nisan 2024 Cumartesi 22:04 - Güncelleme:
ABD'den İran'a çağrı
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İran'ın İsrail'e yönelik saldırı gerçekleştirmesi beklenirken, Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün Hürmüz Boğazı yakınlarında İsrail bağlantılı bir gemiye el koyması batılı ülkelerin tepkisine neden oldu. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, İran'a çağrıda bulunarak, İsrailli milyarder iş adamı Eyal Ofer'in sahibi olduğu Zodiac Grubu'na ait Portekiz bandıralı "MSC Aries" adlı konteyner gemisini "derhal serbest bırakın" dedi. Watson, "Provokasyon olmaksızın sivil bir gemiye el konulması uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen bir korsanlık eylemidir" ifadelerini kullandı.

  • MSC Aries
  • İran Devrim Muhafızları
  • Eyal Ofer
  • israil

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