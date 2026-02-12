İSTANBUL 13°C / 10°C
ABD'den İran'a dijital müdahale iddiası: Kesilen ağlar ve Starlink oyunu

ABD yönetiminin, İran'da protestolar esnasında kesilen internet erişimini aşmak amacıyla gizlice binlerce Starlink uydu terminalini ülkeye gönderdiği iddia edildi. Amerikan basınında yer alan habere göre sevkiyatın doğrudan Washington tarafından organize edildiği öne sürülüyor.

AA12 Şubat 2026 Perşembe 21:33 - Güncelleme:
Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililere göre, Washington yönetimi, İran'da internet erişiminin kısıtlanmasının ardından yaklaşık 6 bin Starlink terminalini ülkeye gizlice soktu.

Yetkililer, bunun ABD'nin Starlink terminallerini İran'a doğrudan gönderdiği ilk operasyon olduğunu öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığının önceki aylarda çoğu ocakta olmak üzere yaklaşık 7 bin Starlink terminali satın aldığını iddia eden yetkililer, bu alımların İran'da aktivistlerin internet kesintilerini aşmasına yardımcı olmak amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın sevkiyattan haberdar olduğu ancak planı doğrudan kimin onayladığının net olmadığını iddia etti.

İran'da devam eden protestolar sırasında internetin kesilmesi üzerine bazı göstericiler ABD'li milyarder Elon Musk'tan uydu interneti hizmeti veren Starlink şirketi ile İran geneline internet erişimi sunmasını istemişti. Bunun üzerine İranlı güvenlik birimleri ülkeye kaçak yollarla sokulan Starlink uydu terminallerini bulmak için yoğun bir çaba içerisine girmişti.

İran, ülkede yasak olan Starlink'in sunduğu internet hizmetini çok büyük oranda engellemeyi de başarmıştı.

İran Emniyeti Ekonomik Güvenlik Departmanı Müdürü Hüseyin Rahimi, 27 Ocak'ta son 9 ayda 108 Starlink uydu terminali ele geçirdiklerini söylemişti.

