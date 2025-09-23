İSTANBUL 27°C / 17°C
Dünya

ABD'den İran'a füze talebi! 500 kilometre şartı koştular

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD'nin 'füze menzilini 500 kilometrenin altına düşürme' şartı koşmasının nükleer müzakereleri olumsuz etkilediğini söyledi.

AA23 Eylül 2025 Salı 18:32 - Güncelleme:
ABD'den İran'a füze talebi! 500 kilometre şartı koştular


İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Laricani, İran Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ve Batılı ülkelerle müzakerelerde neden ilerleme kaydedilemediğini anlattı.

Laricani, "ABD, müzakerelerde füze menzilimizi 500 kilometrenin altına düşürme şartı koştu. Bunu bir İranlı kabul edebilir mi? Sorun, kabul edilemez taleplerde bulunmalarıdır." dedi.

İran'ın müzakereden kaçınmadığını belirten Laricani, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek snapback mekanizmasının yürürlüğe girmesi için girişimlerde bulunan 3 Avrupa ülkesinin (İngiltere, Almanya ve Fransa) çabalarını eleştirdi.

FÜZELERİN MENZİLİ 300 İLE 3 BİN KİLOMETRE ARASINDA

Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip.

Kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyeti olan balistik füzeleriyle Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümü ile Orta Doğu'yu vurma potansiyeli bulunan İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bazı ülkeler tarafından tehdit olarak algılanıyor.

