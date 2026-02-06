İSTANBUL 15°C / 11°C
Dünya

ABD'den İran'a gözdağı! USS Abraham Lincoln Umman Denizi'nde ilerliyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu'nun askeri gemiler eşliğinde Umman Denizi'nde seyir yaptığını duyurdu.

IHA6 Şubat 2026 Cuma 21:49 - Güncelleme:
ABD'den İran'a gözdağı! USS Abraham Lincoln Umman Denizi'nde ilerliyor
ABONE OL

Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilen dolaylı ABD-İran görüşmelerinin ardından henüz ABD'li yetkililerden görüşmeye ilişkin bir açıklama gelmezken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM), bölgede konuşlu uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ün Umman Denizi'ndeki faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu, 2 askeri ikmal gemisi ile 2 ABD Sahil Güvenlik gemisinin eşliğinde bugün Umman Denizi'nde seyir gerçekleştirdi. Bu sırada 9. Uçak Gemisi Hava Kanadı'na bağlı uçaklar da grubun üzerinde uçuş gerçekleştirdi" denildi.

Açıklamanın sonunda, "Güç yoluyla barış" ifadeleri yer aldı.

