ABD'den İran'a Hürmüz ablukası... 49 gemi daha engellendi

CENTCOM'un, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının "tam olarak" uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper'ın bölgede görev yapan bir ABD gemisini ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, "Bugün itibarıyla, ablukaya uymaları için 49 ticari gemi farklı rotalara yönlendirildi. ABD kuvvetleri, ablukanın tam olarak uygulanması konusunda kararlılığını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

ABD, 13 Nisan'dan bu yana Hürmüz Boğazı'ndaki İran deniz trafiğini hedef alan bir deniz ablukası uyguluyor.

ABD/İsrail ve İran savaşında dakika dakika yaşananlar;

18.36 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugün itibarıyla toplam 49 geminin farklı rotalara yönlendirildiğini duyurdu.

14.36 İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'ye savaşı sona erdirmek için sunulan 14 maddelik teklife ilişkin yapılan açıklamada, "Trump, İran İslam Cumhuriyeti ile imkansız bir operasyon ya da kötü bir anlaşma arasında bir seçim yapmak zorunda" denildi.

12.24 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "imkansız bir operasyon" ile "kötü bir anlaşma" arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti.

11:40 İran'da ABD doları, serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak 184 bin tümen seviyesini gördü.

02:45 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye gönderdiği yeni barış planını yakında inceleyeceğini ancak planın "kabul edilebilir olacağını" düşünmediğini belirtti.

00:43 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a ait gemilere müdahalelerle ilgili "korsan gibiyiz" şeklindeki açıklamalarına ilişkin, "Bu, uluslararası denizcilik seyrine yönelik eylemlerinin suç teşkil eden niteliğine dair doğrudan ve mahkum edici bir itiraftı." ifadelerini kullandı.

00:15 ABD-İran gerilimi devam ederken, ABD ordusuna ait çoğunluğu nakliye ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan hava trafiğinde dikkati çeken yoğunluk gözlendi.

00:11 İsrail basını, ordunun, deniz ablukasının bir anlaşma yapılmasını sağlamaması halinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırı başlatacağını öngördüğünü ve bu yönde hazırlık yaptığını ileri sürdü.

00:05 Kuveyt, Körfez Savaşı'nın 1991'de sona ermesinden bu yana ilk kez geçen ay Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle hiç ham petrol ihracı yapmadı.