ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, ABD'li Demokrat Senatör Richard Blumenthal'dan çarpıcı bir iddia geldi. Blumenthal, ABD'nin İran operasyonunun ele alındığı Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "Senato'daki 15 yıllık görevim boyunca katıldığım hiçbir bilgilendirme toplantısından bu kadar memnuniyetsiz ve öfkeli şekilde ayrılmadım" değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın ABD'ye maliyetinin ne olduğu dahil birçok sorunun yanıtsız bırakıldığını vurgulayan Blumenthal, "Görünüşe göre, potansiyel hedefleri gerçekleştirmek için İran'a Amerikan askerlerini konuşlandırma yolunda ilerliyoruz" dedi.

Bu ihtimalden büyük endişe duyduğunun altını çizen Blumenthal, ayrıca Rusya'nın İran'a istihbarat ya da başka yollarla yardım ettiğinin değerlendirildiğini aktardı. Blumenthal, Çin'in de Tahran yönetimine yardım ediyor olabileceğini belirtti.