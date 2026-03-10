ABD'nin Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını zayıflatma pahasına Orta Doğu'daki savunma kapasitesini güçlendirme kararı, uluslararası güvenlik dengelerinde yeni bir tartışma başlattı.

Patriot sistemlerinin ardından şimdi de THAAD füze savunma sisteminin parçalarının bölgeye taşındığı iddiaları, İran kaynaklı tehditlerin Pentagon'u ne denli endişelendirdiğini gözler önüne serdi. Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'nde yaşanan yoğun askeri nakliye trafiği ise bu iddiaları somut kanıtlarla destekledi.

WASHİNGTON POST: PENTAGON THAAD PARÇALARINI ORTA DOĞU'YA TAŞIDI

ABD'nin Güney Kore'de konuşlu THAAD füze savunma sistemlerini Orta Doğu bölgesine sevk ettiği iddia edildi.

ABD'nin Güney Kore'deki Patriot füze savunma sistemlerini İran savaşı nedeniyle Orta Doğu bölgesine sevk ettiğine yönelik iddialar gündemdeki tazeliğini korurken, ABD merkezli Washington Post gazetesi benzer bir iddiayı gündeme taşıdı.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre ABD Savunma Bakanlığının Güney Kore'deki THAAD füze savunma sistemlerinin parçalarını Orta Doğu'ya taşıdığı bildirildi. ABD ordusunun İran'ın insansız hava aracı ve balistik füze saldırılarına karşı Hint-Pasifik ve diğer bölgelerdeki Patriot sistemlerini de kullandığını doğrulayan kaynaklar, bunun acil bir mühimmat eksikliğinden kaynaklanmadığını, misilleme saldırılarının artma ihtimaline karşı bir önlem olduğunu vurguladı.

OSAN HAVA ÜSSÜ'NDEKİ YOĞUN TRAFİK THAAD SEVKİYAT İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Güney Kore basınında daha önce yer alan haberlerde, ABD'nin Güney Kore'deki Patriot füze savunma sistemlerini Orta Doğu bölgesine sevk ettiği iddia edilmişti. ABD'ye ait çok sayıda askeri nakliye uçağının ülkenin Osan Hava Üssü'ne iniş ve kalkış yapması, söz konusu iddiaları güçlendirmişti.