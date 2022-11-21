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Dünya

ABD'den İran'a Kuzey Irak tepkisi!

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, İran'ın dün gece saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Komele karargahlarına füze ve insansız hava aracı ile gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

AA21 Kasım 2022 Pazartesi 10:16 - Güncelleme:
ABD'den İran'a Kuzey Irak tepkisi!
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CENTCOM Komutanlığı, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "İran'ın bu akşam, Irak, Erbil yakınlarındaki sınır ötesi füze ve insansız hava aracı saldırılarını kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, "Bu tür ayrım gözetmeyen yasa dışı saldırılar sivilleri riske atıyor, Irak'ın egemenliğini ihlal ediyor ve Irak ile Orta Doğu'nun zorlukla elde edilen güvenlik ve istikrarını tehlikeye atıyor." ifadelerine yer verildi.

Dün gece Erbil'in Koysancak ilçesindeki İKDP karargahına füze ile Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele merkezine ise insansız hava aracı ile saldırılar gerçekleştirilmişti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Biriminden yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kürdistan Bölgesindeki Doğu Kürdistan Partilerinin merkez ve karargahlarını bombaladı." ifadeleri kullanılmıştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, saldırılarda 1 İKDP üyesi hayatını kaybetmişti.

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