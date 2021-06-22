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Dünya

ABD'den İran'a medya engellemesi

ABD'nin, İran devlet televizyonuna ait Arapça ve İngilizce yayın yapan bazı internet sitelerine el koyduğu iddia edildi.

AA22 Haziran 2021 Salı 22:25 - Güncelleme: 22 Haziran 2021 Salı 22:25
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İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nda yayımlanan haberde, devlet televizyonuna ait İngilizce yayın yapan "Press TV" ve Arapça yayın yapan "Al Alam" ile Yemen'deki Husilere ait "Al Mesira" kanallarının internet sitelerinin domainlerine ABD tarafından el konulduğu ileri sürüldü.

Söz konusu sitelerin girişinde ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ABD Ticaret Bakanlığı Endüstri ve Güvenlik Bürosunun logoları yer alıyor ve nükleer, biyolojik ve teknolojik kaçakçılıkla ilgili yasaların kendilerine "el koyma" hakkını verdiği savunuluyor.

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