ABD'den İran'a müzakere resti! Trump: Bedelini ödeyecekler

ABD ve Tahran yönetimi arasındaki tansiyon anbean yükseliyor.

TRUMP, İRAN'IN "BEDEL ÖDEMEK ZORUNDA KALACAĞINI" SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İran'la ilgili paylaşımda bulundu.

İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin "artık var olmadığını" belirten Trump, "Tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü." yorumunu yaptı.

Trump, "Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar, şimdiyse bedelini ödemek zorunda kalacaklar." ifadesini kullandı.

Trump ve ABD ordusu, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.

ABD ordusu sabah 05.00 sularında İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını açıklamıştı.

FOX NEWS: TRUMP, İRAN'A KARŞI YENİ SALDIRI EMRİ VERMEYE YAKLAŞTIĞINI SÖYLEDİ

Fox News muhabiri Trey Yingst, canlı yayında yaptığı açıklamada Trump'ın kendisine telefondan özel açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Yingst, görüşmede Trump'ın, düşen Apache helikopteriyle ilgili detaylar verdiğini belirterek, İran'a ait dronun ise ABD'li pilotların manevrası sırasında sıkıştığını ve patlamadığını kaydetti.

Trump'ın, ateşkes süresince İran'ın savunma kapasitesini yeniden kurmayı denediğini ancak ABD saldırılarını önleyemediğini söylediğini aktaran Yingst, "İlginç bir şekilde Başkan Trump bana İran'a karşı yeni saldırı emri vermeye yaklaştığını ve hedefler arasında enerji santralleri ve köprüler olduğunu söyledi. Çünkü İranlıların müzakere sürecinde ABD'den yardım istediğini söylüyor." dedi.

Yingst, Trump'a Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki ABD kuvvetlerini hedef alan İran füzelerine yanıt verip vermeyeceklerini sorduğunu ve Trump'ın burada da İran'a saldırabileceğinin sinyalini verdiğini belirtti.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın sağlanması için "tek yolun" diplomasi olduğunu vurgulayarak AB'nin tüm taraflara diplomatik sürece bağlı kalma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Mısır; İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik saldırılara tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda "çok fazla zaman harcadığını" ve bu nedenle "bedelini ödemek zorunda kalacakları" ifadesini kullandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarını kınayarak söz konusu eylemlerin Kuveyt'in egemenliğini, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ettiğini bildirdi.

Çin, ABD'nin bir Apache helikopterinin düşürüldüğünü belirterek İran'ın limanlarına ve adalarına saldırılar düzenlemesi ve İran'ın buna misilleme olarak Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki Amerikan üslerine saldırılarıyla Orta Doğu'da gerilimin yeniden yükselmesinden endişeli olduğunu bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ordusuna ait MQ9 insansız hava aracının hava savunma sistemleriyle vurularak imha edildiğini duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin İran'ın güney bölgelerine yönelik saldırıları hakkında, "ABD ateşkesi defalarca ihlal ederek diplomatik sürece zarar veriyor." dedi.

İran'da ateşkes süreci ve ABD ile yürütülen müzakereler konusunda bazı siyasi çevreler arasında ciddi görüş ayrılıkları yaşanırken, özellikle aşırı muhafazakar çizgisiyle bilinen Payidari Cephesi'nin müzakere karşıtı görüşler ortaya koyarak geliştirdiği radikal söylemler dikkati çekiyor.

İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama sesi duyulduğu bildirildi.

Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'a ait olduğu belirtilen bazı füze ve insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimin küresel ekonomi üzerindeki sonuçlarına vurgu yaparak kalıcı bir ateşkese varılmasını ve Orta Doğu'daki çatışmanın yatışmasını istediklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin düşen helikopterini gerekçe göstererek ülkenin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile ABD'nin son saldırılarını görüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki ABD'ye ait El-Azrak Üssü'nde bulunan 4 hedefe uzun menzilli füzelerle saldırı düzenlendiğini açıkladı. Kuveyt ordusu ise ülkeye yönelik yeni saldırılar nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Ürdün ordusu, İran'dan Zerka kentine yönelik fırlatılan 5 füzeyi hava savunma sistemleriyle düşürdüklerini açıkladı.

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık Ürdün'deki Muvaffak Salti askeri üssünün füze saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a yönelik başlattığı saldırıları tamamladığını bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede sirenlerin çaldığını duyurarak halka güvenli yerlere gitme çağrısı yaptı.

İran Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık bölgedeki bazı ABD üslerinin "güçlü saldırılarla" hedef alındığını bildirdi.

İran, ülkenin güneyindeki Buşehr eyaletinde ABD'ye ait MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki 5. Filosu'nu insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı altına aldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen İran'ın kararlılığını test etmeyi seçtiğini belirterek, "Güçlü silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırıyı veya tehdidi yanıtsız bırakmayacaktır. Güvende olmak istiyorsanız bölgemizi terk edin" uyarısında bulundu.

İran devlet televizyonu: Güneydeki Cask kentinde yeni patlama sesleri duyuldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik başlattığı saldırılarda hiçbir ticari limanın vurulmadığı bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşm ile Cask adalarının hedef alındığı bildirildi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Silahlı kuvvetlerimiz hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız bırakmayacak

İran basını, İran'ın helikopterin düşürülmesi bahanesiyle yapılan ABD'nin saldırısına kesin yanıt vereceğini belirtti.

00.52 ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a saldırılar düzenlediklerini kaydetti.

00.36 İran basını, ABD ordusunun saldırı başlattığını duyurmasının ardından Keşm ve Cask adalarında da patlama sesleri duyulduğunu bildirdi

00.27 ABD ordusu, bir helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak İran'a karşı saldırılar başlattığını duyurdu

23.51 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile anlaşmaya varmaya çok yaklaştıklarını, fakat bunun aylarca da sürebileceğini bildirdi.

23.24 İran Dışişleri Bakan Yardımcısının, dün Hürmüz Boğazı üzerinde düşen ABD'ye ait Apache helikopterinin İran tarafından kasten hedef alınmadığını söylediği bildirildi.

22.43 ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı üzerinde devriye gezerken bir Apache helikopterin düşürülmesi sonrası bu saldırıya karşılık vereceklerini açıklamasının ardından ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının Basra Körfezi'nde uçuş yaptığı bildirildi.