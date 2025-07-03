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Dünya

ABD'den İran'a nükleer randevusu: İlk görüşme için tarih belirlendi

ABD medyası, eski Başkan Donald Trump'ın ekibinin, önümüzdeki hafta Norveç'in başkenti Oslo'da İranlı yetkililerle nükleer konulu bir toplantı yapmayı planladığını duyurdu.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 18:04 - Güncelleme:
ABD'den İran'a nükleer randevusu: İlk görüşme için tarih belirlendi
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Axios'a konuşan iki kaynağa göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, nükleer konulu görüşmeleri yeniden başlatmak üzere gelecek hafta Oslo'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya gelmeyi planlıyor.

Kaynaklar, net bir tarihin belirlenmediğini ve iki ülkenin de henüz toplantıyı kamuoyuna doğrulamadığını belirtti.

İLK DOĞRUDAN GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLIYOR

Kaynaklara göre, Witkoff ve Erakçi, ABD'nin arabuluculuğunda ateşkesle sonuçlanan İran ile İsrail arasındaki 12 günlük karşılıklı saldırılar sırasında ve sonrasında doğrudan temas halindeydi.

İddia edilen görüşme gerçekleşirse iki ülke arasında, geçen ay İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıdan bu yana ilk doğrudan görüşmeler yeniden başlamış olacak.

Tahran, bu hafta başında İran Parlamentosundan geçen ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tüm işbirliğini askıya alan yeni bir yasayı uygulamaya koyduğunu duyurmuştu.

Erakçi, X hesabından perşembe günü yaptığı açıklamada, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması ve Güvenlik Önlemleri Anlaşması'na bağlı kaldığını belirtmişti.

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