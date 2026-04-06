ABD'den İran'a peş peşe tehditler... ''Bugün en yoğun saldırılar yapılacak''

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonda gerilim tırmanmaya devam etti. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde saldırıların yoğunluğunun artacağı mesajını verirken, düşürülen F-15 pilotunun kurtarıldığı bilgisini de paylaştı.

HEGSETH'TEN 'SALDIRILARI ARTIRIYORUZ' MESAJI

Hegseth, Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'da düşen F-15 pilotunun iletişim geçerek durumuna ilişkin mesaj gönderdiğini aktaran Hegseth, bu kişinin uçağın 3 Nisan Cuma günü vurulmasının ardından "cumartesi günü saklandığını ve pazar günü de kurtarıldığını" söyledi.

Hegseth, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Bugün en yoğun hava saldırılarının yapılacağı gün olacak. Yarın da bugünkünden yoğun olacak." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK SÜRE

Daha önce Hürmüz Boğazı'nı 48 saat içinde açmaması durumunda İran'ı tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salı günü ABD Doğu Yakası saatiyle 20.00'de (TSİ 8 Nisan Çarşamba 03.00)" ifadesine yer vermişti.