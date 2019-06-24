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ABD’den İran’a siber misilleme

İran’ın bir Amerikan insansız hava aracını (İHA) vurarak düşürmesinin ardından savaşın eşiğine gelen Washington ile Tahran arasındaki gerilimde Trump yönetiminden yeni bir adım geldi.

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Amerikan gazeteleri Washington Post ve New York Times’ta yer alan haberlere göre, Pentagon, İran’ın silah bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenledi. Adları açıklanmayan ABD’li yetkililer gazetelere verdiği demeçte, siber saldırıların İran’ın düşürdüğü ABD İHA’sına cevaben Başkan Donald Trump’ın onayıyla gerçekleştirildiğini belirtti. Yetkililer, saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait roket ve füze sistemlerini kontrol eden bilgisayar sistemlerinin hedef alındığını dile getirdi. 

HASAR BİLİNMİYOR

Açıklamada, siber saldırı planının, Hürmüz Boğazı yakınlarında iki petrol tankerinin vurulması sonrası hazırlandığı ve Trump’ın İran’a yönelik askeri saldırı fikrinden vazgeçmesi üzerine uygulamaya konulduğu kaydedildi. İngiliz BBC ise İran’ın sistemlerinde hasar oluşup oluşmadığının bilinmediğini ifade etti. 

BOLTON İSRAİL'E SÖZ VERDİ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Bolton, Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden önce düzenlenen ortak basın toplantısında, İran’a uygulanan yaptırımlar listesine önceki gece yenilerinin eklendiğini hatırlatarak “İran, ABD ve dünyaya karşı asla nükleer silah sahibi olamayacak” diye konuştu. Bolton, İran’ın bölgedeki faaliyetlerini kastederek “Kimse onlara Ortadoğu’da avlanma lisansı vermedi” ifadelerini kullandı.

''Teşekkür ederim, ne ısmarlıyayım?''

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