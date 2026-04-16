ABD'den İran'a tehdit: Operasyonlara devam ederiz

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 48. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ve Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

İran'ın askeri yetkililerine mesaj veren Hegseth, "Sizi izliyoruz. Askeri kabiliyetlerimiz sizinle aynı değil. Bu, adil bir mücadele değil." dedi.

Hegseth, İran'ın mevcut askeri kapasitesinin ciddi şekilde zayıfladığına işaret ederek İran'ın bombalanan tesislerden geriye kalan füze ve fırlatıcıları çıkarmaya çalıştığını ancak bunları yeniden üretme kapasitesine sahip olmadığını ileri sürdü.

ABD'nin her zamankinden daha "güçlü" olduğunu iddia eden Hegseth, Washington yönetiminin istihbarat alanına daha fazla yüklendiğini belirtti.

Hegseth, "İran kötü bir seçim yaparsa altyapıya, elektriğe ve enerjiye bombalar yağacak." diye konuştu.

İran'ın kritik altyapısı, elektrik üretim kapasitesi ve enerji sektörünün hedef alınabileceğine işaret eden Hegseth, "Bunu yapmak zorunda kalmamayı tercih ederdik ancak başkanımızın emriyle ve bir düğmeye basarak harekete geçmeye hazırız. Başkanın bu sabah ayrıntılarını açıklayacağı bu abluka, bu işin halledilebileceği en nazik yoldur." değerlendirmesini yaptı.

Hegseth, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol ettiği yönündeki açıklamalarını eleştirerek ABD Donanmasının bölgedeki deniz trafiğini kontrol ettiğini savundu.

İran'ın "akıllıca bir seçim" yapması gerektiğini savunan Hegseth, İran'ın "halkının ve dünyanın iyiliği için ulaşabileceği bir anlaşmayı seçmesini dilediğini", bu sürede de ABD Savunma Bakanlığının hazır ve tetikte olduğunu dile getirdi.

Hegseth, İran lideri Mücteba Hamaney hakkında "Şu anda ondan pek bir haber yok. Anlaşılır bir şekilde çok fazla korku var, hayatta olduğuna, yaralı ve yüzü tanınmaz halde olduğuna inanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran yönetiminin kötü bir seçim yapması durumunda ülkenin altyapısı, elektriği ve enerjisine "bombalar yağdırılacağı" tehdidinde bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İran heyetlerinin kısa süre içinde görüşme niyetinde olduğunu ancak ikinci tur görüşmelerin yeri veya tarihi konusunda henüz bir bilgi olmadığını açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD ile İran arasında yapılan ateşkesin, İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini vurguladı.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın yol açtığı küresel riskler nedeniyle ülkesinin savunma harcamalarını artıracaklarını söyledi.

İran Ordusu İcra Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Alirıza Şeyh, ülkesinde insansız hava aracı (İHA) üretiminin İsrail'le Haziran 2025'te yaşanan 12 günlük savaştan sonra 10 katına çıktığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'la bağlantılı 3 kişi, 9 gemi ve 17 kuruluş hakkında yaptırım uygulandığını duyurdu.

İran heyeti, Parlamentolar Arası Birlik'in (PAB) 152'nci Genel Kurulu'nun açılış törenine İran'daki okul katliamında yaşamını yitiren bir öğrencinin kanlı sırt çantasıyla geldi.

Paris yönetimi, ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle enerji arzının sekteye uğradığı ve İran tarafının geçiş ücreti almak istediği Hürmüz Boğazı'na giriş çıkış için yapılacak her türlü ödemeye karşı olduğunu bildirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Tebnin beldesinde bir hastanenin yakınını hedef aldığı saldırıda, sağlık kuruluşunda hasar meydana geldi.

İran nükleer müzakere heyetiyle İslamabad'a giden Tahran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Muhammed Merendi, görüşmeler sırasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in sürekli İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bilgi verdiğini ifade ederek, "Bu gerçekten dehşet verici. İnsanlık tarihinde böyle bir teslimiyetin örneği daha önce görülmemiştir." dedi.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan'da devriye görevi yürüten polislere açılan ateş sonucu 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in, dünkü İran ziyaretinin ardından ABD-İsrail'in İran'a başlattığı, bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye atan savaşı sona erdirme kapsamındaki arabuluculuk için yarın Washington'a gideceği bildirildi.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekremi Niya, ABD ile varılan ateşkesin kendileri için savaş koşullarından farkı olmadığını ve her zaman savaşa hazır olduklarını söyledi.

Çin, ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışma nedeniyle gemi trafiğinin büyük ölçüde kesildiği Hürmüz Boğazı'ndan serbest ve güvenli geçişin sağlanması için çağrıda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan liderlerinin yaklaşık 34 yıl sonra görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ile savunma anlaşmasının otomatik yenilenmesini askıya aldıklarını açıklayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin kararını memnuniyetle karşıladı.

05.04 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdi.

03.45 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çinli mevkidaşı Vang Yi ve Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

02.23 İran'da Düzenin Maslahatını Koruma Konseyi üyesi Muhsin Rızayi, ABD ile yapılan ateşkesin uzamasının İran'ın lehine olmadığını söyledi.

01.48 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Lübnan'la İsrail arasında ateşkes görüşmelerinde silahsızlandırılmasıyla gündeme gelen Hizbullah'ın, İran'la bir bütün olduğunu belirterek, Tahran ile Washington arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını ve ABD'nin anlaşmaya uyması gerektiğini ifade etti.

- PAKİSTAN'DAKİ MÜZAKERELERDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.