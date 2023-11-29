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Dünya

ABD'den İran'a vize engeli

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze konulu gerçekleşecek toplantıya, ABD'nin vize işlemlerini geciktirmesi nedeniyle katılamayacağını açıkladı.

IHA29 Kasım 2023 Çarşamba 18:56 - Güncelleme:
ABD'den İran'a vize engeli
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD'nin New York kentinde düzenlenecek olan Gazze konulu BM Genel Kurulu toplantısına katılamayacak. Abdullahiyan, "ABD yönetimi vize işlemlerimi geciktirdiği için haliyle düzenlenecek BM toplantısına katılabilmem mümkün değil" dedi.

BM'de Gazze konulu düzenlenecek toplantıda Filistin sorununun çözümü için diğer ülke Dışişleri Bakanları ile görüşmeler planladıklarını belirten Abdullahiyan, savaşın bölgeye yayılmaması ve kalıcı ateşkes için diplomatik çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Abdullahiyan, "Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi için tüm çabalarımız devam ediyor ve Hamas'ın bu girişimler konusunda karar vermesi gerekiyor. Şu anda, tüm Filistinli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail rejimi esirleriyle takas edilmesi yoluyla kalıcı bir ateşkese varılmasını sağlayacak bir çözüm bulunması için çaba sarf ediliyor" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ertelenen Türkiye ziyaretine ilişkin de konuşan Abdullahiyan, BM Güvenlik Konseyi toplantısının yapılması ve İran ve Türkiye dışişleri bakanlarının bu toplantıya davet edilmesi nedeniyle ziyaretin ertelendiğini söyledi.

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