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Dünya

ABD'den İran'daki uçak kazasına ilişkin taziye mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA08.01.2020  21:47 - Güncelleme: 08.01.2020  21:47

Pompeo, mesajında, kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "ABD Dışişleri Bakanlığı olarak Ukrayna Uluslararası Havayolları'nın PS 752 uçuş sayılı trajik uçak kazasında hayatını yitiren 176 yolcunun aile ve yakınlarına derin taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

ABD'nin kazayı yakından takip edeceğini belirten Pompeo, "Ukrayna'ya mümkün olan tüm yardımı sunmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. ABD, kazanın nedeni ile ilgili yapılan soruşturmalar için tam işbirliği çağrısı yapmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının, bugün yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düşmüş ve uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

İran yönetimi, uçak kazasında hayatını kaybedenler için bir gün milli yas ilan etti.

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