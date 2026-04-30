30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
  • ABD'den İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a çağrı: Netanyahu'yu affet
Dünya

ABD'den İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a çağrı: Netanyahu'yu affet

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Netanyahu'yu affetmesi halinde 'ulusal kahraman' olacağını söyledi. Trump, savaş sürerken Netanyahu'nun mahkeme süreçleriyle meşgul edildiğini belirterek, 'Savaşın ortasında mı? Hadi oradan.' dedi.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 14:08
Axios haber platformuna röportaj veren Trump, Netanyahu'nun yargılandığı yolsuzluk davası hakkında konuştu.

Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un, Netanyahu'yu affetmesi durumunda "ulusal kahraman" olabileceğini öne sürdü.

Netanyahu'nun İran'a odaklanmak yerine mahkeme salonlarına döndüğünü belirten Trump, "Savaşın ortasında mı? Hadi oradan." dedi.

Trump, Netanyahu'nun yolsuzluk davasının İsrail'i kötü gösterdiğini belirterek, İsrail Başbakanına yöneltilen suçları küçümsedi, Donald Trump, "Bunun başının üzerinde bir yük olarak kalmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

Netanyahu'nun bu süreçte "bir anlaşmayı" kabul edemeyeceğinin altını çizen Trump, tam bir affın söz konusu olması gerektiğini ileri sürdü.

- NETANYAHU YOLSUZLUKLA YARGILANIYOR

İsrail Başbakanı Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

