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Dünya

ABD'den İsrail'de ''arka kapı'' diplomasisi! Trump Netanyahu'nun kuyusunu kazmaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki bazı yetkililerin, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi temas arayışında olduğu iddia edildi.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 07:39 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'de ''arka kapı'' diplomasisi! Trump Netanyahu'nun kuyusunu kazmaya başladı
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ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında görüş ayrılıkları yaşandığına yönelik haberler gündemdeki tazeliğini korurken, İsrail basını dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump yönetimindeki bazı yetkililerin, İsrail'de en geç ekim ayına kadar yapılması beklenen seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallardan temas arayışında olduğu öne sürüldü. İletişim kurulmak istenen isimlerin başında ise en güçlü başbakan adayları arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eyzenkot'un yer aldığı aktarıldı.

ABD'NİN NETANYAHU KABİNESİNDEN RAHATSIZ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Washington yönetiminin alternatif isimlere yönelmesinin nedenlerine de dikkat çekilen haberde; ABD'li yetkililerin, Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı isimlerden giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu belirtildi. Washington'ın ayrıca İsrail hükümetinin Gazze politikası nedeniyle zedelenen uluslararası imajının diplomatik süreçleri tıkamasından da şikayetçi olduğu ifade edildi. ABD yönetiminin, Netanyahu'nun yaklaşan seçimi büyük ihtimalle kaybedeceğini öngörmesinin, muhalefetle dirsek teması kurma çabalarını hızlandırdığı vurgulandı.

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