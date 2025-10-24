Birkaç günlük resmi ziyareti kapsamında İsrail'de temaslar gerçekleştiren Rubio, ABD ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin uygulanması ve gözetimi için İsrail içinde Kiryat Gat kentinde kurduğu merkezde basın toplantısı düzenledi.
Burada mevcut ateşkes anlaşmasını ve süreci değerlendiren Rubio, "Mevcut ateşkes planı en iyi plan. Masada bir B planının varlığından söz edemeyiz. Ateşkeste şu an başarılı olan plan bu, bunun uygulanması günden güne gelişiyor. Başarıya ulaşması dışında herhangi bir seçenek yok." diye konuştu.
Washington yönetiminin farklı ülkelerden müteşekkil uluslararası istikrar gücü oluşturduğunu dile getiren Rubio, "Birleşmiş Milletler ya da başka bir kuruluş olsun, uygun bir yetki alanı oluşturuyoruz." dedi.
Rubio, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasında ve yeniden yapılanmasında, Filistin coğrafyasında en geniş ekibe sahip Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) rol almayacağını ileri sürdü.
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir röportajında bahsetmesi üzerine Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan Bergusi'nin serbest bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin soruya ise bu konuda bilgi sahibi olmadığı cevabını verdi.