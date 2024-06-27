ABD'den İsrail'e 'ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlama' taahhüdü

Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Sullivan, Lübnan Hizbullah'ı gibi İran destekli terörist gruplardan gelen tehditler de dahil olmak üzere, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti. İkili, Lübnan'da devam eden çatışmalarda gerilimin azaltılması ve hem İsrailli hem de Lübnanlı ailelerin sınır bölgelerindeki evlerine dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözümün desteklenmesine yönelik devam eden ABD çabalarını görüştü. İkili ayrıca Başkan Biden'ın 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından bu yana İsrail'e verdiği eşi benzeri görülmemiş desteği de ele aldı" denildi.

Sullivan görüşmede ayrıca 'İsrail'in kendisini askeri olarak savunmak ve İran destekli düşmanlarına karşı koymak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlama taahhüdünü bir kez daha teyit etti.'