İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Haziran 2024 Perşembe / 21 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9105
  • EURO
    35,3237
  • ALTIN
    2447.43
  • BIST100
    10570.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den İsrail'e 'ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlama' taahhüdü
Dünya

ABD'den İsrail'e 'ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlama' taahhüdü

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, ABD yönetiminin 'düşmanlarına karşı koymak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlama' taahhüdünü bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

DHA27 Haziran 2024 Perşembe 13:32 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'e 'ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlama' taahhüdü
ABONE OL

Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant dün Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'dan görüşmeye dair yapılan açıklamada "Sullivan, Lübnan Hizbullah'ı gibi İran destekli terörist gruplardan gelen tehditler de dahil olmak üzere, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etti. İkili, Lübnan'da devam eden çatışmalarda gerilimin azaltılması ve hem İsrailli hem de Lübnanlı ailelerin sınır bölgelerindeki evlerine dönmelerini sağlayacak diplomatik bir çözümün desteklenmesine yönelik devam eden ABD çabalarını görüştü. İkili ayrıca Başkan Biden'ın 7 Ekim'deki Hamas saldırılarından bu yana İsrail'e verdiği eşi benzeri görülmemiş desteği de ele aldı" denildi.

Sullivan görüşmede ayrıca 'İsrail'in kendisini askeri olarak savunmak ve İran destekli düşmanlarına karşı koymak için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlama taahhüdünü bir kez daha teyit etti.'

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.