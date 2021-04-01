ABD'den İsrail'e soğuk duş! Bu bir tarihsel gerçek

01 Nisan 2021 Perşembe 20:11 - Güncelleme: 01 Nisan 2021 Perşembe 20:15

ABD Dışişleri Bakanlığı, salı günü yıllık İnsan Hakları Raporu'nu yayımladı.

Raporda, Batı Şeria ve Gazze'deki bazı bölgeler için "işgal altındaki topraklar" ifadesi kullanıldı. İsrail'in, Suriye topraklarında da işgalci konumda olduğu ifade edildi.

Bakanlık sözcüsü: İşgal, tarihsel bir gerçek

Joe Biden'ın göreve gelmesinden sonra ilk kez yayımlanan rapor, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a soruldu.

Price, "İsrail'in 1967 Savaşı'ndan sonra Batı Şeria, Gazze ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiği tarihsel bir gerçektir." dedi.

Biden yönetimin Trump'ın İsrail yanlısı politikalarından farklı bir tutum sergilemesi nedeniyle İsrail-Amerika ilişkileri gergin bir dönemden geçiyor.

Filistin fonları politikasında da değişiklik var

Öte yandan Associated Press'in (AP) Kongre belgelerine dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden, Filistin'e yönelik fonları kesen Trump'ın politikasında değişikliğine gitti.

Biden yönetiminin "sessizce" Filistin'e yönelik yardımları artırdığı belirtildi.

Yönetimin, 25 Mart'ta Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilere COVID-19 ile mücadele için 15 milyon dolar yardım açıkladığının anımsatıldığı haberde, Biden yönetiminin bundan bir gün sonra da Kongreye gizli bir bildirim yaparak, Filistinlilere yönelik 75 milyon dolar ekonomik destek yaptığı kaydedildi.

"Güvenin yeniden kazanılması çabası"

Biden yönetiminin, "Trump döneminde kaybedilen güven ve iyi niyetin yeniden kazanılması çabası" olarak bu yardımı yaptığı vurgulandı.

Haberde, Biden yönetiminin, Trump döneminde İsrail ile ilişkilerde yakalanan ivmeyi de sürdürmek istediği kaydedildi.