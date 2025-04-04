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Dünya

ABD'den İsrail'e bir soykırım desteği daha! Tasarı reddedildi

ABD Senatosu, soykırımcı İsrail'e silah satışının iptal edilmesini talep eden tasarıyı reddetti. Böylece ABD yönetimi, İsrail'e her biri yaklaşık bir tonluk 35 binden fazla bomba ve bazı diğer mühimmatları kapsayan 8,8 milyar dolarlık silah satışı yapacak.

AA4 Nisan 2025 Cuma 07:00 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'e bir soykırım desteği daha! Tasarı reddedildi
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ABD Senatosu, bağımsız Senatör Bernie Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptal edilmesini öngören karar tasarısını reddetti.

ABD Senatosu'nda Vermont eyaletini temsil eden bağımsız Senatör Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptalini öngören tasarısı, Senato'da oylandı.

Oylama öncesi konuşan Sanders, "ABD'nin Filistin halkının yıkımına ortak olmaya devam etmemesi gerektiğini" söyledi.

Sanders, ABD'nin geçen yıl İsrail'e 18 milyar dolar askeri yardımda bulunduğunu ve 50 bin tondan fazla askeri teçhizat ulaştırdığını hatırlattı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül askeri saldırısını sert dille eleştiren Sanders, yüksek sivil kayıplarına ve kapsamlı yıkıma dikkati çekti.

Sanders, oylama öncesi X'ten yaptığı paylaşımda, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun hükümeti Gazze'de 50 bin kişiyi öldürdü ve 112 bin kişiyi yaraladı. İki hafta önce ateşkesi bozdular ve o zamandan bu yana da 322 çocuğu öldürdüler ve 600 kişiyi yaraladılar. ABD, suç ortaklığına son vermeli." ifadelerini kullandı.

Yapılan oylamada tasarıya 15 Senatör "evet" derken, 82 Senatör "hayır" dedi.

Böylece ABD yönetimi, İsrail'e her biri yaklaşık bir tonluk 35 binden fazla bomba ve bazı diğer mühimmatları kapsayan 8,8 milyar dolarlık silah satışı yapacak.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

02.35 ABD'nin başkenti Washington DC'de cumartesi düzenlenecek geniş çaplı katılım beklenen Gazze gösterisi öncesi Beyaz Saray ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

01.31 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail'in gerçek amacı esirlerin serbest kalmasını sağlamak değil, Filistin toprağı çalmak." dedi.

00.58 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin çoğu İsrail'in insani yardım ve sağlık çalışanları ile sivilleri öldürmesini kınarken, ABD tüm "şiddetin" sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etti.

00.04 ABD Senatosu, bağımsız Senatör Bernie Sanders'in İsrail'e yapılacak yaklaşık 9 milyar dolarlık silah satışının iptal edilmesini öngören karar tasarısını reddetti. Böylece ABD yönetimi, İsrail'e her biri yaklaşık bir tonluk 35 binden fazla bomba ve bazı diğer mühimmatları kapsayan 8,8 milyar dolarlık silah satışı yapacak.

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