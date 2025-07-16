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Dünya

ABD'den İsrail'e Suriye'ye saldırıları durdurma çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Suriye'nin güneyindeki olayların ardından ülkeye yoğun saldırılar düzenlemeye başlayan soykırımcı İsrail'den ikinci defa saldırıları durdurmasını istediği belirtildi.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 19:09 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'e Suriye'ye saldırıları durdurma çağrısı
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Axios haber sitesinin üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, soykırımcı İsrail'den Suriye ile doğrudan görüşmelere başlamasını istedi.

ABD'li yetkililerin soykırımcı İsrail'in Şam'daki Suriye Genelkurmay Başkanlığı karargahı ile Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine yönelik saldırılarının ülkeyi yeniden istikrarsızlaştırmasından endişe ettiği aktarıldı.

Soykırımcı İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması için ilerleme kaydedildiği ileri sürülerek, yaşanan olayların süreci baltalayacağı kaydedildi.

Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın gerilimin azaltılması için dün ve bugün İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile birkaç kez telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

ABD'li yetkili "İsraillilere geri çekilip nefes almalarını söyledik." diyerek soykırımcı İsrail ile Suriye arasında doğrudan görüşmeler yapılmasını teşvik ettiklerini sözlerine ekledi.

ABD'nin dün de soykırımcı İsrail'den Suriye'ye saldırıları durdurmasını istediği ileri sürülmüştü.

Tel Aviv yönetiminin Şam ile ilişkilerini yeniden değerlendirmek üzere ABD ile "koordinasyon halinde" olduğu ancak bu süreçte İsrail'in Suriye ile "her türlü iletişimi kestiği" iddia edilmişti.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırında bulunan Süveyda'da 13 Temmuz'da Dürzi grupların bedevi Arap aşiretlerine ait bazı araçlara el koymasının ardından küçük çaplı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Soykırımcı İsrail hükümeti, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra Dürzi bölgesinin ülkeyle entegrasyon arayışlarına sekte vurarak Şam yönetimine karşı Dürzi azınlığa askeri ve siyasi destek vadetmişti.

Soykırımcı İsrail'de katil Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz gibi isimler, Suriye'ye yönelik "saldırıların artacağı" tehditlerinde bulunmuştu.

Soykırımcı İsrail ordusu da bugün Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemişti.

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