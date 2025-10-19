İSTANBUL 18°C / 11°C
Dünya

ABD'den İsrail'e Türkiye baskısı! Trump durumdan rahatsız

İsrail basını, ABD'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah Sınır Kapısı'nı açmama kararından memnun olmadığını yazdı. ABD'nin, anlaşmanın uygulanmasını hızlandırmak amacıyla yürütülen bölgesel arabuluculuk çabaları kapsamında, İsrailli esirlerin cesetlerinin aranmasına katılmak üzere Türk ve Mısırlı ekiplerinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermesi için İsrail'e baskı yaptığı ifade edildi.

AA19 Ekim 2025 Pazar 14:57 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'e Türkiye baskısı! Trump durumdan rahatsız
Kanal 12 televizyonunun ismini vermediği üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, Washington, Refah Sınır Kapısı'nın kapalı tutulması ve bazı saha anlaşmalarının uygulanmasındaki gecikme başta olmak üzere Netanyahu'nun aldığı son kararlardan memnun değil. Trump yönetimi, Tel Aviv'in kararlarından rahatsızlık duyuyor.

Yetkilinin, ABD'nin anlaşmanın uygulama aşamalarını doğrudan yönetmeyi planladığına işaret ederek, yakında Gazze'de olup biten her şeyle ilgili kararın ABD tarafından alınacağını söylediği aktarıldı.

Haberde, ABD'nin Gazze'de ateşkes anlaşmasının uygulanmasını denetleyecek mekanizmanın oluşumunu tamamladığı kaydedildi.

Anlaşmanın uygulanmasını izleme mekanizmasının, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper gözetiminde bu hafta sonunda resmi olarak yürürlüğe gireceği ve Cooper'ın muhtemelen İsrail'in güneyindeki Aşkelon kentindeki Gazze Şeridi yakınlarındaki sivil bir tesiste konuşlanacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner'in ilerleyen günlerde Tel Aviv'e geleceği, kalıcı ateşkes ve Gazze'nin yeniden imarını içeren anlaşmanın ikinci aşamasını görüşmek üzere İsrailli yetkililerle bir araya geleceği kaydedildi.

Ayrıca ABD'nin, anlaşmanın uygulanmasını hızlandırmak amacıyla yürütülen bölgesel arabuluculuk çabaları kapsamında, İsrailli esirlerin cesetlerinin aranmasına katılmak üzere Türk ve Mısırlı ekiplerinin Gazze Şeridi'ne girmesine izin vermesi için İsrail'e baskı yaptığı ifade edildi.

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın ABD'li kaynaklara dayandırdığı habere göre, Washington yönetimi, İsrail'i Hamas'a şu anda yeni yaptırımlar uygulamaması konusunda uyardı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın "bir sonraki duyuruya kadar açılmayacağı" belirtilmişti.

Sınırın açılmasının Hamas'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin cesetlerini iade etmesine bağlı olduğu ileri sürülen açıklamada, Hamas'ın ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda yeniden bir değerlendirme yapılacağı iddia edilmişti.

