ABD'den İsrail'e Türkiye çalımı: Netanyahu'ya önceden bilgi vermedik

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze Barış Planı kapsamında kurulan Barış Kurulu ile geçiş sürecini yönetecek Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi (NCAG) ilan edilirken, Türkiye sürecin merkezindeki ülkelerden biri olarak öne çıktı.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etti.

BARIŞ KURULU LİDERLERDEN OLUŞACAK

Yeni yapılandırmada Barış Kurulu, Barış Kurulu Yönetim Kurulu ve Gazze Yönetim Kurulu şeklinde 3 ana organ bulunurken Barış Kurulu'nun (Board of Peace) başkanlığını ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin başkanlığını eski Filistin Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ali Şaas, Gazze Yüksek Temsilciliği görevini ise eski BMGK Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov üstlenecek.

BAKAN FİDAN GAZZE YÖNETİM KURULU'NDA

Gazze Yönetim Kurulu, Yüksek Temsilcilik Ofisi ile Gazze'nin yönetimi için Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin faaliyetlerini takip etmek ve destek vermek üzere faaliyet yürütecek.

Kurulda Steve Witkoff, Jared Kushner, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Mısır'dan General Hassan Rashad, Tony Blair, Marc Rowan, Birleşik Arap Emirlikleri Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Reem Al-Hashimy, Nikolay Mladenov, İsrail doğumlu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı iş insanı Yakir Gabay ve BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Sigrid Kaag yer alacak.

İSRAİL RAHATSIZ

İsrail ise Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeden oluşturulması nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi. İsrail basını da Gazze Yönetim Kurulu'nda Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yer almasının Tel Aviv yönetimini rahatsız ettiğini yazdı.

Gazze-İsrail hattında bunlar yaşanırken ABD'li yetkililer ülke medyasına konuştu. İsrail'in Trump tarafından açıklanan Gazze Barış Kurulu'nda Katarlı ve Türk yetkililerin yer alacağı konusunda önceden bilgilendirilmediğini söyleyen yetkililer, "Yürütme kurulunun bileşimi hakkında Netanyahu'ya önceden bilgi vermedik. Türkiye ve Katar'dan temsilcilerin olmasını beklemiyordu, ancak Gazze artık bizim sorunumuz, onun sorunu değil. Eğer Netanyahu, Trump yönetiminin Gazze sorununu çözmesini istiyorsa, biz de kendi yöntemimizle çözeceğiz" diye konuştu.

Gelişmeleri Tel Aviv hükümeti için diplomatik bir başarısızlık olarak nitelendiren İsrail muhalefeti, "Gazze'de Türkiye ve Katar'la karşı karşıya kaldık" değerlendirmesinde bulundu.