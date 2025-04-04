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Dünya

ABD'den İsrail'e yeni katliam desteği! 20 binden fazla gönderilecek

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 20 binden fazla ABD yapımı saldırı tüfeğinin İsrail'e gönderilmesi kararını verdi.

IHA4 Nisan 2025 Cuma 20:21 - Güncelleme:
ABD'den İsrail'e yeni katliam desteği! 20 binden fazla gönderilecek
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ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e askeri desteği devam ediyor. Trump yönetimi, 20 binden fazla ABD yapımı saldırı tüfeğinin İsrail'e gönderilmesi kararını verdi. Reuters tarafından görülen bir belgeye ve konuya aşina bir kaynağa göre, Dışişleri Bakanlığı 24 milyon dolarlık yardım için 6 Mart'ta Kongre'ye bir bildirim gönderdi ve son kullanıcının İsrail Ulusal Polisi olacağı belirtildi. 6 Mart tarihli kongre bildiriminde ABD hükümetinin "siyasi, askeri, ekonomik, insan hakları ve silahların kontrolüne ilişkin hususları" dikkate aldığı aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yönetimin silahların kullanımı konusunda İsrail'den güvence isteyip istemediği sorusuna yorum talebine yanıt vermedi.

BİDEN, SİLAH SATIŞINI ERTELEMİŞTİ

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırılar düzenleyen İsrailli yerleşimcilere ve kuruluşlara yaptırım uygulamıştı. Biden, Filistinlilere saldırılar düzenleyen İsrailli yerleşimcilerin eline geçebileceği endişesiyle silah satışını ertelemişti. Trump ise, göreve gelmesinin ardından Biden yönetiminin Batı Şeria'da güvenliğe zarar veren fanatik Yahudi yerleşimcilere yaptırım uygulanmasını öngören kararnamesini geri çekmişti.

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