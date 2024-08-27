ABD'den İsrailli ırkçı bakanın Mescid-i Aksa'ya sinagog inşa etme açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, AA muhabirinin, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Yahudiler için bir sinagog inşa etme yönündeki açıklamasıyla ilgili sorusunu yanıtladı.

Sözcü, "Dikkatlerin, rehinelerin serbest bırakılması, ateşkes anlaşmasının sağlanması ve daha geniş kapsamlı bölgesel istikrar koşullarının yaratılması için devam eden diplomatik çabaların üzerine odaklanması gerektiği bu zamanda, provokasyonlar sadece gerilimi tırmandırır." ifadesini kullandı.

ABD'nin, tarihi statükonun korunmasına olan bağlılığını sürdürdüğünü dile getiren Sözcü, ülkesinin, İsrail'in güvenliğine zarar veren ve bölgede barış ile istikrarın sağlanmasıyla çelişen tek taraflı adımlara karşı çıkmaya devam edeceğini duyurdu.

IRKÇI BAKAN'DAN TARTIŞMA YARATAN SÖZLER

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "ibadet etmesine izin verdiğini" ileri sürmüştü. Habere göre, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna Ben-Gvir, "Evet" cevabını vermişti.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in ifadeleri sonrası yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini savunmuştu.

Ben-Gvir'in açıklamalarına, birçok ülke lideri ve uluslararası kuruluştan tepki gelmeye devam ediyor.